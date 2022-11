Ieri sera, giovedì 17 novembre, il palco del Teatro Repower di Milano si è illuminato per il quarto appuntamento live di X Factor. A sorprendere pubblico in studio e da casa però è stata la presenza di Alessandro Cattelan sul palco. Dopo due anni dal suo addio al programma il conduttore è tornato sul palco con lo stesso abito usato nel novembre 2020. “Buonasera a tutti e benvenuti al quarto live. Siete davvero pronti? E allora facciamo un po’ di casino per i quattro giudici di X Factor. Cosa ci faccio qui? Faccio il mio lavoro Fedez. Riprendiamo dopo sette giorni dal live scorso con la doppia eliminazione. Puntata che ci ha fatto penare, ma adesso è arrivato il momento dei loro inediti”, ha detto Cattelan. Dopo l’ingresso di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, il conduttore ha però lasciato spazio a Francesca Michielin, ora al timone del talent show targato Sky.

A creare confusione però è stata una storia Instagram pubblicata dallo stesso Cattelan all’interno del Mediolanum Forum in occasione del concerto di Cesare Cremonini. “Sono a vedere Cesare Cremonini e sono le 22. Non sono a X Factor, io sono qui, grazie del pensiero”, ha scritto a corredo del video Alessandro. Com’è possibile questo teletrasporto in due posti differenti? Teatro Repower e Mediolanum distano tra loro circa 350 metri, facendo parte dello stesso complesso sito ad Assago. Ecco spiegato il motivo della comparsata sul palco di X Factor. Location che cambierà in vista della finale, proprio all’interno del forum. E chissà di non trovare sullo stesso palco anche Alessandro Cattelan, attualmente in onda con “Stasera c’è Cattelan” in seconda serata su Rai2 è finalmente pronto per iniziare un tour nei teatri di tutta Italia.