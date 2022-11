Festeggiamenti in casa Lamborghini. Seppur a distanza, Elettra ha celebrato nelle scorse ore il 23esimo compleanno delle sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia e, nell’accorato messaggio di auguri pubblicato sui social, ha colto l’occasione per lanciare una stoccata all’altra sua sorella Ginevra, con cui i rapporti si sono fatti sempre più tesi durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. “A 4 anni quando ho appreso che sareste nate non ero per niente contenta – esordisce la cantante in una story pubblicando una tenera foto di lei e le gemelline da piccole –. Abbiamo fatto i peggio giochi, non mi spiego come io abbia ancora le ginocchia intatte dopo tutti questi anni di ‘cavallino’. Se ripenso anche crescendo a tutte le pazzie che abbiamo fatto. Siete così belle fuori, ma soprattutto dentro… e un po’ di questo mi sento responsabile, perché mi avete sempre ascoltata. Ci sarò sempre per voi, sapete che siete prime nella mia lista… per sempre le mie bambole”. Quindi la frecciatina a Ginevra: “Siete le sorelle che vorrei che un giorno un mio evetuale figlio diventasse… intelligenti, sensibili, dolci, con valori… e leali“.