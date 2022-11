Fiorello scende in campo sul ‘caso’ Meloni, premier e mamma a Bali. Durante la lettura dei giornali, questa mattina in diretta Instagram ad ‘Aspettando Viva Rai2‘, Fiorello torna sulla polemica spezzando una lancia a favore di Meloni: “Al di là di come la si pensa politicamente, destra o sinistra, qui c’è del mammismo, femminismo, sessismo: c’è tutto nelle polemiche. Tu non puoi polemizzare, quando per anni si sta parlando delle mamme. E’ giusto che la mamma faccia solo la mamma? Deve per forza stare a casa con le bambine? O può anche la mamma anche lavorare ed essere madre?…E’ quello che ha fatto Giorgia Meloni, fa la madre e, dice, ‘io mia figlia la porto con me’”. Fiorello continua scherzando: “Quante volte i vostri genitori vi hanno detto andiamo a Bali? A me, mai..”

Ma, aggiunge, “voglio fare un appello qui su Instagram, voglio parlare alla donna Giorgia, non al Presidente del Consiglio: Donna Giorgia io sono Rosario, tu ti ricordi di me – tutti lo sanno è uscito su tutti i giornali, che Giorgia ha fatto da tata a mia figlia Olivia – Giorgia è stata bravissima come tata, le piaceva leggerle i libri. Fiorello continua: Io voglio renderle il favore: Giorgia se ti dovesse capitare un altro G20, io per ripagare tutto quello che tu hai fatto per me e per mia figlia, vengo, prendo 3 euro l’ora, non tantissimo, e faccio io da tato a Ginevra quando sei in giro. Tre euro e vengo io, sarò il tuo Depu-Tato. Evviva le mamme!”, conclude Fiorello.