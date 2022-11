“Polemiche squallide“, “caso ridicolo e assurdo“, “nessuno giudichi le scelte delle madri“. Verso le 19 di mercoledì, le agenzie di stampa iniziano a riempirsi di dichiarazioni di politici che esprimono solidarietà a Giorgia Meloni contro le polemiche per aver portato la figlia Ginevra, di sei anni, con sé nel viaggio al vertice del G20 di Bali. Agli atti della cronaca politica non risulta alcun attacco alla premier su questo tema, mentre il dibattito, con posizioni critiche, si è sviluppato principalmente sui media. L’innesco, se così si può dire, sono due articoli usciti su Repubblica e Stampa. Nel primo – intitolato “Scelta da madre “prima di tutto”, ora lavori perché altre possano farlo” – si legge “che c’è un tempo del lavoro e c’è un tempo dell’accudimento” e che “talvolta, per esempio in un G20 a Bali, sono difficilmente sovrapponibili“. Nel secondo (dal titolo “Se mamma Giorgia va a Bali con Ginevra”) l’autrice Assia Neumann Dayan scrive in tono ironico: “Certo, io se fossi in lei mi farei questi tre giorni a Bali tra adulti, figlia mia scusami ma mamma sta salvando l’Italia, se hai bisogno chiedi a papà, torno presto, lavati i denti”.

La presidente del Consiglio, a metà pomeriggio, pubblica un lungo testo sotto forma di storia Instagram: “Mentre torno a casa mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me. (…) Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre”. In breve tempo le fanno eco attestati di stima da politici di tutti gli schieramenti, dall’ex ministra Mara Carfagna (“Anche io ho portato mia figlia a congressi e appuntamenti politici. Nessuno giudichi le scelte delle madri”) alla capogruppo alla Camera di Azione-Iv Raffaella Paita (“Montare un caso per una mamma che sceglie di portare sua figlia in un viaggio di lavoro è semplicemente ridicolo e assurdo”). Il ministro della Difes Guido Crosetto twitta indignato: “Qualcosa lasciatelo fuori dalla becera polemica ideologica. Almeno le cose sacre. Come il rapporto tra genitori e figli. #mammagiorgia”. Dice la sua anche il leader M5s Giuseppe Conte: “Su questo episodio sto dalla sua parte, senza se e senza ma”.