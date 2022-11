“Ma Totti chi? Non so chi sia”, così Annamaria Bernardini De Pace commenta a “Belve” la rottura con l’ex calciatore della Roma. Il sito Dagospia aveva parlato di contrasti per un mancato accordo e delle intromissioni della nuova compagna Noemi Bocchi. “Non ricordo niente, mi avvalgo della facoltà di non rispondere”, ha aggiunto l’avvocata divorzista nel programma in onda su Rai2. Incalzata dalla conduttrice Fagnani ha replicato alle parole di Gabriele Muccino, il regista l’aveva definita come una “che schiaccia la vita delle persone come noi” dopo averla vista muoversi in tribunale in difesa della sua ex moglie: “Gabriele Muccino l’ho querelato, il mio avvocato David Leggi ha già presentato la denuncia. L’ho querelato perché ha detto che io ho fatto otto denunce penali tutte archiviate e io non le ho mai fatte nella mia vita. Ero l’avvocato di sua moglie, ma non ho mai fatto una denuncia di quel tipo. Tanta acredine nei miei confronti perché ha perso tutto, è normale“, ha replicato Bernardini De Pace.

Nel corso della chiacchierata si è soffermata anche sui vip poco propensi al pagamento: “Rappresento moltissimi vip, tanti di loro non vogliono pagare. Ce ne sono molti che sono convinti che basta che io accosti il mio nome al loro e loro al mio che mi hanno ripagata in visibilità. Ma non è così. A chi non paga faccio una causa e i soldi me li riprendo. Asia Argento e Nina Moric non mi hanno pagata. Non mi sono arresa, ma hanno fatto sparire tutto quello che avevano. Asia Argento non la rappresenterei più, non era una vittima. È mai sembrata una vittima a qualcuno? Dei miei clienti non parlo mai, solo quelli che non mi pagano”.

Nel mirino della temuta divorzista la giornalista Selvaggia Lucarelli che si era mostrata critica nella gestione della prima intervista di Francesco Totti: “Non ha forza, nonostante si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell’affrontare le donne e darle un minimo di collaborazione (…) Con le donne non è coraggiosa, non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna”. Bernardini De Pace ha raccontato a Francesca Fagnani di temere per la sua salute: “Molta gente mi vorrebbe morta, ho quasi paura da uscire, da 18 anni esco sempre col mio autista, non solo mai sola. Una volta ho persino trovato sul mio pianerottolo di casa una specie di bomba”.