“Sto facendo terapie per una operazione che non è andata bene. Poi ne ho fatta un’altra”. Così Alessandro Haber racconta a Libero di essere su una sedia a rotelle da otto mesi per via di un intervento non riuscito. L’attore 75enne spiega: “Sto provando a riprendermi. Fatto sta che guardo il mondo a mezz’altezza. Lavoro, provo in teatro, vado ai concerti. Però non sono autonomo”. Attore pluripremiato (un David, un Globo d’oro e cinque Nastri d’argento), tanti i registi con i quali ha lavorato, da Bellocchio ad Avati, con il quale la sua carriera è decollata, da Pieraccioni a Veronesi.