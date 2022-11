“Ciao core”. Lo scrive Dagospia dando una nuova notizia clamorosa sulla ‘soap’ con protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Di cosa si tratta? Pare che il rapporto tra l’ex capitano giallorosso e l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace sia arrivato al capolinea. “Nella vita ho fatto il 95% di separazioni consensuali e il 5% giudiziali. Avevo stilato un accordo che non è stato accolto, anche perché non piaceva al mio cliente e così la separazione consensuale l’abbiamo consumata io e Totti”, ha spiegato l’avvocato al Corriere. Il sito aggiunge: “Le due opposte squadre di difesa dunque avevano miracolosamente trovato un accordo ritenuto conveniente per entrambe le parti, ma i loro clienti lo hanno bocciato. Per l’ennesima volta”. E il sito di Roberto D’Agostino parla anche di altri motivi, che potremmo definire meno formali. Chi ci sarebbe di mezzo? La nuova fidanzata del Pupone, Noemi Bocchi. “Le amiche sussurrano che tra la Bernardini de Pace e Noemi Bocchi non sia scoppiato un buon feeling (eufemismo per antipatia). Non sopportava granché i rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica – scrive Dagospia -. La separazione consensuale portata a buon fine da Bernardini de Pace e Simeone è stata bocciata dall’entourage di Totti (Noemi, il preparatore Scalia, il legale Conte, etc.), Pupone compreso”. Contestualmente (o di conseguenza) la conduttrice dell‘Isola dei Famosi ha presentato la richiesta di una separazione giudiziale. Intanto domani, 11 novembre, Francesco Totti e Ilary Blasi si vedranno per la prima volta uno di fronte all’altra, davanti al giudice della settima sezione civile del Tribunale di Roma, Francesco Frettoni.

“Dopo la prima udienza dello scorso 14 ottobre, il magistrato ha infatti sciolto la riserva e ha deciso di avviare l’istruttoria. Il primo passo è sentire le due parti in causa, ossia marito e moglie, dopodiché il giudice deciderà se ascoltare anche i testimoni che entrambi le parti hanno indicato per riferire su precise circostanze. Le due liste contengono complessivamente dai 12 ai 15 nomi, tra amici, parenti e dipendenti della banca dove i coniugi in via di separazione avevano una cassetta di sicurezza”, scrive Il Messaggero. Ci si riferisce all’ormai nota vicenda legata ai presunti Rolex che lei, Ilary, avrebbe sottratto a lui. E delle presunte borsette che lui, Francesco, avrebbe sottratto a lei. Sottratte e poi ritrovate dalla stessa ex letterina nella grandissima dimora dell’Eur (a Roma) dove hanno vissuto per anni insieme ai loro tre figli: Cristian, Chanel e Isabel (e dove pare che continuino a vivere, mentre lui si sta trasferendo a Roma Nord, vicino alla ‘sua’ Noemi). Come rivelato in esclusiva da FQMagazine, la presentatrice Mediaset avrebbe scoperto tutto casualmente qualche weekend fa quando, provando ad accedere alla Spa di casa, la porta non si sarebbe aperta. A quel punto la padrona di casa avrebbe chiamato un fabbro. Scoperti gli altarini, sono venute alla luce borse e scarpe, ovviamente di lusso. Se ne discuterà anche domani, in tribunale? Al momento non possiamo saperlo.