Con un video romantico ha annunciato il prossimo matrimonio con Luigi Calcara, docente di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza. Valerio Scanu è felice ma ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha raccontato di un momento difficile che ha affrontato nel 2020. Il cantante ex di Amici ha avuto un tumore ai polmoni: “Sono stato male, mi hanno asportato mezzo polmone, un po’ ho schermato la mia famiglia minimizzando, non volevo che nessuno venisse… Un po’ perché volevo fare l’eroe”.

Poi: “Se ci fosse stato Luigi (il futuro marito, ndr) sono sicuro che lui mi sarebbe stato vicino”. Scanu ha spiegato di come sia stato impossibile fare l’esame istologico: “Lo abbiamo sempre chiamato il ‘tumoretto’, anche il mio medico lo ha sempre chiamato così. Era una cosa di neanche due centimetriperché era molto centrale, e fare un ago aspirato poteva fare più danni che aspirando completamente la parte. Qualcuno mi diceva ‘è una cicatrice di polmonite, qualche altro ‘non ci piace’, però a mio padre dicevo che era una cicatrice”. Il papà di Valerio è morto a dicembre 2020 per covid.