Con il presidente degli Usa Joe Biden “abbiamo parlato di energia, gli Usa garantiscono la loro disponibilità a aumentare le forniture di gas“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bali, al termine del G20. Meloni ha parlato dei bilaterali fatti in questi giorni, sottolineando che con Biden ha parlato anche di prezzi: “La questione rimane aperta, ma abbiamo trovato un’amministrazione disposta a ragionare con l’Ue per trovare soluzione per calmierare i prezzi, atteso che i fornitori di Gnl sono aziende private”.