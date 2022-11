Iniziamo con qualche data. Chris e Amanda Sellers (29 e 33 anni) si sono sposati nel 2013. Lui aveva già due figli. Nel 2014 è nato il loro primogenito, nel 2015 due gemelle, nel 2017 due gemelle, e due figlie una nel 2018 e una nel 2020. Totale, nove figli. Il decimo è in arrivo. Perché stiamo parlando di questa coppia di Roanoke (Virginia, Usa)? Perché la dichiarazione della mamma ha fatto il giro dei tabloid di mezzo mondo, immancabile il Daily Mail. Amanda Sellers ha spiegato di avere un budget di 1500 dollari al mese per il cibo, per tutta la famiglia. Come fa? “Programmo circa quindici cene, poi le raddoppio. Non pianifico i giorni nei quali faremo quei pasti, ma mi assicuro che ce ne siano abbastanza. Abbiamo un grande congelatore nel seminterrato e un frigo con congelatore in cucina. Mi piacerebbe avere un altro congelatore se avessimo spazio“, ha spiegato, dando anche la proporzione tra freschi (400 dollari) e da conservare (1100 dollari). I figli si danno da fare per far quadrare tutto, soprattutto aiutando nei lavori domestici: “La maggior parte di loro sa come lavare il bucato o fare un panino al burro di arachidi. E imposto un timer di 10 minuti quasi tutti i giorni per farli riordinare”. Secondo Amanda, “è più dura pensare di avere 3 figli che 10” e anche se a volte può essere caotico, non esclude di avere altri bambini e di creare per tutti loro un ambiente sano.