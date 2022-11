Un’auto della regina Elisabetta messa all’asta senza offerta minima. È molto probabile che il prossimo 26 novembre dai celebri banditori inglesi di vetture d’epoca e sportive, Historic Auctioneers, si scatenerà una rissa senza precedenti tra feticisti delle auto e della defunta Regina. Già perché ci sarà l’asta per impossessarsi della Jaguar X-Type 3.0 Wagon che Sua Maestà utilizzava quando l’amato fuoristrada Land Rover Defender era a riposo. Tra pochi giorni, insomma, si scatenerà l’inferno. L’offerta minima infatti non è stata imposta e quindi si partirà presumibilmente da cifre bassissime.

Come riportano diversi tabloid i prezzi di mercato di una normale Jaguar X-Type 3.0 Wagon del 2009 sono sulle 8000 sterline (poco più di 9mila euro). Ovvio però che le impronte delle mani di Elisabetta hanno un valore inestimabile che farà lievitare il prezzo a chissà quale cifra. La Emerald Fire della regina ha macinato 72544 miglia (oltre 115mila chilometri), ha interni in pelle color tabacco e ha il motore in buone condizioni. Nel garage di Buckingham Palace giacciono ancora 8 limousine fra Bentley, Daimler e Rolls Royce.