La Juventus ancora non lo ha mai visto, la Francia non lo ho convocato per il Mondiale: Paul Pogba è fermo ai box per infortunio da inizio stagione. L’appuntamento è ormai fissato per il 2023: Massimiliano Allegri e tutti i tifosi bianconeri sperano di rivederlo in campo con la maglia della Juve. Intanto il centrocampista francese si scatena con il ballo: su Instagram ha postato un video di un suo balletto e ha scherzato scrivendo: “Test del ginocchio superato”. Chissà come l’hanno presa i tifosi juventini e francesi.