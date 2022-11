Sono stati resi noti i nomi degli 8 cantanti che faranno parte della Finale di Sanremo Giovani il 16 dicembre, in diretta su Rai Uno dal Teatro del Casinò di Sanremo. Quindi i selezionati, dopo le audizioni dal vivo dei 42 artisti, nella Sala A di via Asiago a Roma, sono: gIANMARIA (finalista a X Factor 2021) con “La città che odi”, Mininni (dalla 16esima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’) con “Mille porte”, il cantautore di Bagheria Giuse The Lizia con “Sincera”, il rapper Mida con “Malditè”, OLLY con “L’anima bella”, il rapper di Savona Sethu con “Sottoterra”, Shari (nel 2015 ha partecipato a Tu Si Que vales, oggi è prodotta da Salmo) con “Sotto Voce” e Will con “Le cose più importanti”. Agli 8 finalisti si aggiungeranno poi i 4 provenienti da “Area Sanremo”, che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Alla fine della serata del 16 dicembre, solo i primi tre entreranno di diritto nella categoria Big del prossimo Festival di Sanremo 2023.

“Tante le proposte interessanti, molti artisti con una maturità musicale sorprendente per la giovane età– ha dichiarato Amadeus -. Non è stato facile scegliere gli otto finalisti tra i 42 giunti alle audizioni di via Asiago perché il livello artistico complessivo è cresciuto e soprattutto risponde pienamente alle richieste del mercato discografico. Tutto questo avvalora la decisione presa due anni fa di modificare il regolamento e abolire dal Festival la sezione Nuove proposte e permettere loro di gareggiare direttamente con i Big”.