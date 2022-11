TikTok è un vero e proprio talent social. All’interno della piattaforma cinese ogni giorno salgono alla ribalta personaggi che, tra like e visualizzazioni, diventano davvero virali. E non parliamo solo di giovanissimi, ma anche di over 70. È il caso di Keiko Guest, originaria di Atlanta, appassionata di ginnastica artistica e danza, ama condividere con i suoi followers le esibizioni attraverso il profilo TikTok e Instagram. A lasciare senza parole il pubblico però è l’età della donna: “Ho 72 anni ma ne dimostro 20”.

Keiko ogni giorno combatte l’odio da social. In molti infatti non le perdonano gli outfit appariscenti indossati nei video e il suo modo di atteggiarsi. Guest passa le sue giornate tra trazioni, verticali, danza, allenamento pesi e ginnastica artistica. “Non ero a conoscenza di quanto odio ci fosse verso gli anziani fin quando non ho aperto Tik Tok, ho ricevuto sin da subito critiche, spesso anche crudeli”, ha dichiarato la ginnasta. E ancora: “Mi concentro su me stessa e lo faccio principalmente per la mia salute. Rimanere in forma è sempre stata la mia priorità e continuerà ad esserlo”.

Keiko Guest è infatti pensionata, non ha avuto figli, è attualmente single e non assume alcol. Cura con attenzione la sua alimentazione di tipo vegetale e non ha paura di invecchiare. I video caricati su TikTok, del resto, lo dimostrano. E Keiko, con il suo messaggio di riscatto, ha guadagnato anche numerosi feedback positivi sul suo conto tra i 17 mila followers su Instagram e i suoi quasi 490 mila seguaci su TikTok: “Ogni giorno mi sollevi l’umore, vorrei tanto essere come te da anziano”, le commenta un ragazzo.