Striscia la Notizia e il tapiro alla coppia Slitti- Pazzini. La consegna è andata in onda nella puntata di ieri 3 novembre: l’ex calciatore e la wedding planner sono attapirati perché Ambra Angiolini non libererebbe la loro casa milanese. La giudice di X-Factor aveva preso in affitto il loro appartamento milanese nel 2021 con l’ex compagno, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ma avrebbe dovuto andarsene entro giugno. Stando alle continue denunce a mezzo stampa fatte proprio da Slitti, la conduttrice non vorrebbe andarsene. “Lei cantava “se prometto poi mantengo”, ma evidentemente era una promessa senza data“, ha detto Slitti a Valerio Staffelli. E ancora: “Quando devo venire a Milano per lavoro devo andare a dormire in albergo”. Insieme alla famiglia, Slitti vive a Forte dei Marmi: l’idea era quella di trasferirsi al mare per un tempo limitato. Alla domanda di Staffelli “ma almeno Ambra paga?”, la risposta piccata di Pazzini: “Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno… abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta”. Il documento mostrato nel programma Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete4 riporta che Massimiliano Allegri “non si oppone” allo sfratto, visto che da mesi non vive più nell’appartamento, dove invece è rimasta Ambra dopo la fine della loro relazione.