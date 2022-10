“Ambra Angiolini vive a casa mia, il contratto è scaduto ma lei non se ne va”, così Silvia Slitti, weeding planner e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, si era sfogata sui social per quella che era diventata una situazione “che la faceva stare male”. Situazione che aveva poi ben spiegato a Selvaggia Lucarelli in un articolo uscito sul Domani. Motivo del contendere tra la wedding planner e la giurata di XFactor la casa (di proprietà dei Pazzini-Slitti) affittata a giugno 2021 da Ambra e dall’ex Massimiliano Allegri, quando la coppia progettava di vivere insieme a Milano. Affitto di soli dieci mesi, come stabiliva il contratto, mentre Slitti e la sua famiglia si erano trasferiti in una città di mare per via del Covid. Il contratto è scaduto, Ambra e Allegri si sono lasciati, e Slitti raccontava di non aver più potuto mettere piede in casa sua perché ancora occupata da Angiolini. Che, da par suo, non ha mai commentato (ma ha fatto smentire il tutto dai suoi avvocati).

Cosa è successo ancora? La wedding planner è tornata sulla questione. La prima story Instagram postata da Slitti riprende il commento di Ambra al fatto che la ministra Bernini abbia usato la sua “T’appartengo” in un video del giorno del giuramento del nuovo governo Meloni (già). Angiolini ha commentato dicendo di non aver preso mai un soldo da quel brano e aggiungendo “avrei potuto comprarmi delle case“. “Era meglio così magari non stava a casa nostra. #senza parole”, il commento di Silvia. E poi, rispondendo alla tante domande dei follower, ha aggiunto: “Comunque sì, rispondo qui a tutti i vostri messaggi… Sì è ancora a casa nostra, sì è una situazione folle, sì è la verità, e sì non ha vergogna“.