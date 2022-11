Il 31 ottobre scorso è stata una notte veramente paurosa per Jasmine Carrisi e Glenda Resta. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, 21 anni, è stata infatti coinvolta in un incidente stradale mentre tornava dalla serata di Halloween trascorsa in discoteca insieme all’amica Glenda, tiktoker seguita da 2 milioni di follower. Fortunatamente possono raccontarlo. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa, il 2 novembre, le due ragazze avevano anticipato qualcosa su TikTok pubblicando un video girato prima dell’incidente: “Si prospettava una serata carina… vabbè. Eravamo spensierate prima dell’incidente“, le loro parole nel filmato.

Qualcuno nei commenti si è incuriosito e ha chiesto di spiegare cosa sia accaduto quella notte. Così Glenda si è fatta coraggio e ha raccontato tutto. “Praticamente il 31 ottobre io e Jasmine decidiamo di andare a ballare. Io vado a casa sua e tutto è fantastico, bene”, ha esordito ieri per poi aggiungere un dettaglio che lei stessa ha definito ‘shockante”. “Cosa stranissima: andiamo a cena e la sera stessa il padre di Jasmine (Al Bano, ndr) ci ripeteva in continuazione di non andare, di rimanere a casa. Era proprio insistente, come se si sentisse dentro di sé che sarebbe accaduto qualcosa. Questa cosa mi ha shockato“. Quindi la tiktoker ha continuato il racconto: “Ci divertiamo, una bella serata e poi, per il ritorno, avevamo pensato che saremmo state stanche, che avremmo bevuto qualcosa e quindi abbiamo organizzato una macchina con qualcuno che ci veniva a riprendere. Organizziamo tutto, ci mettiamo in macchina quando, improvvisamente, all’autista viene un colpo di sonno, perde il controllo della macchina e andiamo a sbattere su un muretto a secco e lo sfondiamo. Eravamo in curva, la macchina si gira su se stessa di 360 gradi e va a finire sulla corsia opposta. Raga, siamo vive per miracolo. È davvero un miracolo”. Infine la ragazza ha concluso: “Che cosa ho? Cosa mi è successo? Ho lividi, escoriazioni, contusioni su tutto il corpo ma sono viva. Questo è l’importante! E vi sto anche parlando adesso. L’autista poverina si è messa il gesso, ha qualche frattura varia mentre Jasmine ha qualche dolorino e ha preso una botta in faccia, ma siamo vive per miracolo”.

“Al Bano prevede il futuro! L’importante è che stiate bene”, ha scritto un utente. Quindi Glenda ha replicato: “Letteralmente”. Tra i tantissimi commenti è arrivato anche quello della stessa Jasmine, che ha scritto: “Qualcuno ci sta facendo le makumbe”. La ragazza ha poi parlato dell’episodio durante una diretta su TikTok nella mattinata di oggi 4 novembre. “Adesso sto bene, io ho colpito soltanto un po’ il viso. Sto bene, ripeto: non mi son fatta niente, niente rispetto a quello che poteva succedere”.

Jasmine è la primogenita della coppia Lecciso-Al Bano. Dal loro amore è poi nato un altro figlio, Albano Jr., detto Bido (2002). Prima di loro, invece, il cantante di Cellino San Marco ha avuto altri 4 figli, frutto del matrimonio con Romina Power: Ylenia (di cui si sono drammaticamente perse le tracce nel 1994), Yari Marco (1973), Cristèl (1985) e Romina Jr. Jolanda (1987).