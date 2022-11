Haters, haters e ancora haters. Non solo contro i personaggi pubblici, ma purtroppo anche contro i loro figli. È il caso di Rosa Perrotta, influencer seguita da 1.7 milioni di follower su Instagram, che si è sfogata tramite Instagram stories ieri 2 novembre. “Oggi mi è presa un po’ polemica. Io ho una raccolta di haters, tra cui una che ogni giorno mi commenta dando della grassa a me e a mio figlio”, ha raccontato tenendo in braccio il bimbo. Poi Rosa ha aggiunto: “Mi dice che è grasso, che io sono obesa. Ogni giorno lei commenta questa cosa, ci dice che siamo grassi“. Quindi l’influencer ha pubblicato alcuni screenshot dei messaggi privati che la signora le manderebbe quotidianamente. Insulti riprovevoli e vergognosi: “Occupati dei tuoi figli tro*a e soprattutto di tuo marito”, “È una palla di lardo (il bimbo, ndr)”, “Troppo ciotto non va bene”, “Ma non ti vergogni? Che pancione che hai ancora. Che cu*o appeso”, “Mamma mia sei ingrassata tanto”. “Mi riempie di messaggi così e questa donna ha una figlia. Che paura. Che eleganza, che raffinatezza”, ha commentato con amara ironia Rosa, che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne.

E purtroppo non è l’unica. Durante l’estate scorsa, anche un’altra protagonista di Uomini e Donne – Ida Platano – aveva sbottato sui social per un motivo analogo: “Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, scrivete su di me ma su mio figlio no, non ve lo permetto. ‘Tagliategli i capelli’ mi può scivolare addosso, ma il fatto di educarlo, farlo sedere composto, che non sa mangiare a tavola… Ma io vi vengo a dire come crescere i vostri figli? Dovreste educarvi voi a dire certe cose. Mio figlio lo cresco a modo mio. Sarà giusto, sarà sbagliato? Cavoli miei. Conseguenze mie!”, aveva affermato la dama del Trono Over, presente ormai da anni nello studio di Canale 5.

Invece Rosa, salernitana, classe 1989, dapprima si è dedicata agli studi (è laureata in Economia e Management Strategico) poi, nel 2016, ha partecipato al talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi su Canale 5 nel ruolo di tronista. Lì ha conosciuto Pietro Tartaglione che poi è diventato il padre dei suoi figli: Domenico Ethan (2019) e Mario Achille (2021). Rosa ha anche partecipato all’Isola dei Famosi nel 2018 (durante l’edizione vinta da Nino ‘Gaspare’ Formicola). Di recente si è vociferato che lei e il marito Pietro – 30 anni, nella vita fa l’avvocato – stessero attraversando un periodo di crisi, ma entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Ad ogni modo se anche fosse accaduto qualcosa, potrebbe già appartenere al passato dal momento che, sui social, sembrano più affiatati che mai.