“Sognavo di diventare quella che sono stata: pallavolista e azzurra. Mi sono innamorata del volley vedendo i cartoni animati di Mila e Shiro. La nazionale nipponica l’avrei poi affrontata: insomma, ho fatto il mio cartoon… nella realtà”. L’ex campionessa di pallavolo Francesca Piccinini tira le somme della sua vita. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera in cui si racconta senza filtri, mettendo a nudo anche la sua vita privata. A partire dal legame con il fidanzato, l’ex calciatore Cristiano Doni: “Confermo. Ma non vado oltre: il privato non si tocca. Cristiano è la persona giusta? Diciamo che sto bene e che sono serena. Matrimonio? Credo allo stare bene assieme. Quanto capita prima delle nozze è decisivo: se non c’è un ‘prima’ preferisco non sposarmi”, confida. Ma prima di lui Francesca ha avuto altri fidanzati “illustri”: “Con Dj Ringo è stato amore per anni”, racconta passandoli in rassegna.

“La storia con Gabriele Schembari è durata fino al 2019. La relazione con Bobo Vieri? Assolutamente un pettegolezzo: infatti è stata smentita”, sottolinea. E ancora: “Mai stata vicina alle nozze? Come no! Guardate quanti morti (ndr: mostra gli anelli sulla mano sinistra). Scherzo, era una battuta. Qualcuno mi ha chiesto di sposarlo, ma non era il momento giusto“. Infine, una riflessione sulle sue copertine senza veli per Playboy e Men’s Health: “Alla mia età, non lo rifarei. Se tornassi indietro, invece, sì: nessuna foto è stata volgare. Non credo di aver alimentato l’idea della donna oggetto: non mi sono mai sentita tale, mi sono solo provata in un’altra situazione per avere dei bei ricordi”.