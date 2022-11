Al Grande Fratello Vip i cosidetti “vipponi”, come li chiama Alfonso Signorini non senza una punta di ironia, cercano di passare il tempo in modi più o meno creativi. Tra i modi meno creativi ma certamente evergreen c’è “obbligo o verità“. Gioca di qui, gioca di là a un certo punto è toccato a Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis l’obbligo di scambiarsi gli abiti. I due si sono quindi spogliati e rivestiti, il tutto in giardino. Ed ecco che c’è scappato il topless di Rossetti: nessuna interruzione da parte degli autori e della regia del GF, seno in bella vista. Con una Rossetti decisamente in forma smagliante, come in tanti hanno fatto notare su Twitter. E sempre durante il gioco dalle tinte adolescenziali sono stati Patrizia Rossetti e Attilio Romita a rendersi protagonisti di un bacio che ha infiammato i social. Stasera giovedì 3 novembre una nuova puntata del reality di Canale5.