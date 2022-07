Pioggia di critiche su Ida Platano. Gli haters l’hanno accusata di non essere una buona madre. I motivi? Suo figlio avrebbe i capelli troppo lunghi e siederebbe scomposto a tavola. La dama di Uomini e Donne non ha digerito la situazione e ha replicato, furiosa, a chi ha voluto impartirle ‘lezioni di educazione’.

“Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, scrivete su di me ma su mio figlio no, non ve lo permetto – ha esordito stizzita – ‘Tagliategli i capelli’ mi può scivolare addosso, ma il fatto di educarlo, farlo sedere composto, che non sa mangiare a tavola, ma io vi vengo a dire come crescere i vostri figli? Secondo me doveste educarvi voi a dire le cose”. La Platano, celebre volto del talk show di Maria De Filippi, ha voluto mettere i puntini sulle ‘i’ e si è scagliata contro tutti coloro che si sono concessi il lusso di bacchettarla sull’educazione del figlio. “Posso accettare il commento positivo ma non ‘devi fare così, devi fare colà’ – ha concluso – Mio figlio lo cresco a modo mio. Sarà giusto? Sarà sbagliato? Cavoli miei, conseguenze mie!”.