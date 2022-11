“In via Bolla, oggi dopo un lavoro di sei mesi guidato dalla Prefettura, intensamente chiesto e incoraggiato dal Comune, e dopo anni di completo abbandono da parte di Aler e Regione Lombardia, si compie una svolta vera, si dice alt all’illegalità e al degrado: le forze di polizia effettuano lo sgombero di un’intera palazzina, 156 alloggi di cui circa 90 occupati abusivamente“. Lo ha comunicato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, mentre era in corso, da parte delle forze dell’ordine, uno sgombero nella periferia nord-ovest del capoluogo lombardo. “Aler sta mettendo in sicurezza e a breve inizierà una riqualificazione totale. I servizi sociali del Comune di Milano hanno analizzato una a una le situazioni sociali ed economiche dei nuclei familiari, Aler ha messo a disposizione numerose soluzioni per il sostegno abitativo, cui ha contribuito anche il Comune, per circa 50 nuclei familiari con minori (perché non si mettono in strada i minori), per iniziare con loro un percorso di reinserimento sociale”.