La madre di Elenoire Ferruzzi sarebbe finita in ospedale in seguito all’ondata d’odio che ha investito la figlia fresca di squalifica dal Grande Fratello Vip. A rivelarlo è la stessa ex concorrente, che sui social si sfoga lamentando il trattamento che molte persone le avrebbero riservato negli ultimi giorni. Elenoire è stata cacciata dalla casa di Cinecittà per alcune frasi pesanti rivolte alla compagna d’avventura Nikita Pelizon, oggetto anche di uno sputo della Ferruzzi che ha indignato il pubblico e che le è costato il posto nel reality di Canale 5.

LA REAZIONE DEL PUBBLICO ALL’USCITA DI ELENOIRE FERRUZZI DAL GFVIP – Su Instagram Elenoire Ferruzzi spiega di aver subìto intimidazioni e insulti, rivolti non solo a lei ma alla famiglia intera. Circostanza che avrebbe causato un non meglio precisato problema di salute alla madre: “Dalla mia uscita dalla casa del GF sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti, rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi, che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio, quindi quale sarebbe la differenza?”. La Ferruzzi dunque contesta agli haters il fatto che le puntino il dito ma si comportino esattamente nello stesso modo nei suoi confronti. “E del tuo bullismo e cattiveria dentro la casa ne vogliamo parlare? Brutto quando ci si ritrova dall’altra parte eh??” scrive qualcuno nei commenti, e c’è chi va giù più pesantemente: “Bugiarda! Dacci le prove che è finita in ospedale a causa dei commenti altrui. Fai sempre la vittima, hai 50 anni e di tutta la tua esistenza sei riuscita a fare solo del grande vittimismo, ma la tua maschera è caduta!”. E ancora: “Tu proprio non puoi parlare, sei la prima che condanna chiunque non ti idolatri, piuttosto che continuare a lamentarti fai uscire realmente la sensibilità che tanto vai inneggiando”.

I PRECEDENTI – Quel che è certo è che Elenoire da questa esperienza al Grande Fratello Vip è uscita piuttosto ammaccata. Un destino che condivide anche con Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini che, eliminati poche settimane fa per motivi simili, hanno dovuto fare i conti con un pubblico non proprio amorevole e disposto a dimenticare, almeno nel breve periodo. E da qui alla fine del programma chissà quanti altri concorrenti cadranno rovinosamente mentre i frequentatori dei social network si godranno lo spettacolo ricoprendoli di insulti e improperi.