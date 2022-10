Al Grande Fratello Vip, si sa, anche una frase detta velocemente o magari per sbaglio, può diventare ‘un caso’. Lo sa bene Antonella Fiordelisi, la sportiva ex concorrente di Temptation Island. Cos’è accaduto? Come riportato da Fanpage, la 24enne si trovava sul letto accanto a Edoardo Donnamaria. I due, stretti in un abbraccio, stavano conversando con Giaele De Donà. Ad un certo punto quest’ultima ha detto alla coppia: “Potete fare un figlio e chiamarlo Francesco”. Quindi la schermitrice è scoppiata a ridere e poi si è lasciata andare ad una rivelazione fino a quel momento taciuta: “Mi ha scritto Totti”. Gelo. Di nuovo risate e Fiordelisi poi si è messa la mano davanti alla bocca, come a dire: “Mi è sfuggita!”. “Eh, ma non è vero”, il commento di Edoardo, forse cercando di buttarla sullo scherzo. Quindi la regia ha immediatamente staccato e cambiato l’inquadratura.

Neanche a dirlo, il video ha già fatto il giro del web. “Questo sì che è uno scoop da approfondire”, “Salvate questo video”, “Stava scherzando”, sono alcuni dei commenti. Dove sarà la verità? Probabilmente non lo sapremo mai. Infatti, è difficile pensare che il programma di Canale 5 – condotto per tre edizioni proprio da Ilary Blasi, l’ex moglie di Totti – voglia andare a fondo nella questione. Anche perché, va sottolineato, l’ex capitano giallorosso e la conduttrice dell’Isola dei Famosi sono finiti in tribunale. Non solo per la separazione (per la quale la prima udienza, secondo Repubblica, si terrà a febbraio 2023) ma anche per la presunta sottrazione dei Rolex di lui da parte di lei, e delle scarpette e le borsette di lei da parte di lui. Una vicenda intricata e, per certi versi inaspettata, dopo 20 anni d’amore e tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). Il 14 ottobre scorso, i rispettivi avvocati delle due celebrità si sono incontrati davanti al giudice Francesco Frettoni della settima sezione civile del Tribunale di Roma. Tuttavia l’udienza si è conclusa con un nulla di fatto, nel senso che il giudice si è riservato di decidere se aprire un’istruttoria sul caso, senza però fissare ancora una nuova data per la prossima udienza. Qualche giorno dopo il Pupone ha fatto la una prima mossa (strategica?): ha restituito le borse di lusso a Ilary. E le scarpe? Quelle no. Parliamo di grandi firme del calibro di Chanel, Dior, Gucci, Hermès. E invece i Rolex? Pare che Ilary se li sia tenuti per sé.

Impossibile sapere come si concluderà tutta la vicenda. Il silenzio degli ultimi giorni, poi, è alquanto misterioso. C’è chi lo interpreta come un tentativo di avvicinamento, magari per il bene dei figli. Chi, invece, pensa che sia la quiete prima della tempesta. Una cosa è certa: torneremo a scriverne, d’altronde la loro separazione riempie le pagine di cronaca rosa da ormai mesi.