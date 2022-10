Aveva quindici anni la ragazza morta all’ospedale Perrino di Brindisi, dopo essere stata operata per un ascesso cerebrale. La ragazza era stata ricoverata il 22 ottobre per una forte cefalea e sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza il 25 ottobre, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni. La Asl di Brindisi ha comunicato che l’intervento è “tecnicamente riuscito” ma, durante la permanenza in terapia intensiva, si è nuovamente presentato un ascesso cerebrale che, il 27 ottobre, ha avuto un esito fatale. Dopo la denuncia presentata dalla famiglia alla polizia, la Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta.