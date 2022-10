“Sei bella come le aquile di marmo sulle colonne antiche”. Recita così un passaggio della canzone Roma LXXVIII Era fascista, postata sul profilo Facebook da Roberta Spada, a capo dello staff del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. La foto con la frase fascista del gruppo 270bis – la band fondata da Marcello De Angelis e nota per brani che inneggiano al ventennio – fu postata dalla donna a luglio 2019 come immagine di copertina. Secondo la Repubblica, che ha diffuso l’immagine, la citazione è stata sostituita recentemente.

La frase postata da Spada fa riferimento nello specifico ai “combattenti eroi del fascismo“. Il primo commento è stato di Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza verdi e Sinistra: “Immaginavamo che lo staff del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica si occupasse appunto di ambiente e energia. Constatiamo invece che sono impegnati ad inneggiare al fascismo, che ricordiamo per legge italiana è reato”. Il parlamentare del Partito democratico Andrea Casu ha sottolineato come la notizia arrivi alla vigilia della marcia su Roma e ha aggiunto: “Chi prova nostalgia per l’orrore delle pagine più nere della nostra storia, non può avere responsabilità di governo”.