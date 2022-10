“Direzione Milano. Ma prima visita di controllo a Bologna. TUTTO BENE”. Emma Marrone, con una storia su Instagram, comunica ai suoi fan lo stato di salute dopo il tumore che era ritornato preponete nella sua vita. Infatti, a distanza di anni dalla sua vittoria definitiva, la cantante salentina ha dovuto scontrarsi nuovamente contro la malattia e le sue cure. Ora, dopo il brutto momento, com’è giusto che sia, non abbassa mai la guardia e si sottopone ai controlli periodici per avere la situazione sempre chiara e prendersi cura di sé.

Nelle scorse ore, quindi, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La situazione di salute è perfetta e la cantante salentina può continuare con i suoi impegni che la vedono impegnata a 360 gradi, non solo sul fronte musicale. Il periodo che si lascia alle spalle per Emma non è uno dei migliori. Pochi mesi fa ha dovuto dire addio al padre Rosario, al quale era molto legata, che ha lottato fino all’ultimo contro la leucemia. Sapendo bene cosa sia la malattia, Emma Marrone spera molto nell’importanza della prevenzione e lo fa anche su Instagram rivolgendo un messaggio proprio ai giovani. “Mi raccomando ragazz* prendetevi cura di voi. Fate un check up ogni tanto. Pe’ sta’ sereni” scrive sempre la cantante nella storia sul social network. La prova di fatto che, nonostante la vita ti mette alla prova, privandoti della propria salute o di una persona cara, l’unica cosa da fare è rimboccarsi le maniche e affidarsi alla prevenzione. Emma Marrone lo ha fatto e le sue parole sono sempre di grande forza e di coraggio per tutti.