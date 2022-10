“Il campo largo? Io sono fermamente convinto che in questa legislatura, dopo una campagna elettorale in cui le opposizioni sono andate divise, serva un percorso verso una maggiore convergenza, se si vuole evitare che la legislatura duri 5 anni con lo stesso governo. Alcuni primi passi li abbiamo fatti” e abbiamo “intenzione di andare in questa direzione. Ma noi siamo gli unici nell’opposizione che abbiamo iniziato un’autocritica. Con il congresso costituente per nuovo Pd metteremo in discussione noi per una maggiore intesa tra le opposizioni”. Lo ha detto il segretario dem Enrico Letta dopo le consultazioni al Quirinale.