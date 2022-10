Un gruppo di attivisti per il clima ha lanciato alcune barbabietole contro la sede del ministero dei Trasporti di Berlino, tingendo la scalinata e la facciata, all’ingresso, di rosso. Alla manifestazione hanno partecipato una quarantina di esponenti di “Scentist rebellion” che hanno organizzato un blocco della circolazione attorno al dicastero guidato dal liberale Volker Wissing. Secondo la polizia nove persone si sono attaccate con la colla all’asfalto.

“Insieme contro il fallimento sul clima”, è lo slogan lanciato con la protesta. Secondo gli attivisti la politica del ministero mostra come non siano state attuate neanche le misure “più facili” contro i cambiamenti climatici come “introdurre un limite di velocità sulle autostrade tedesche”.