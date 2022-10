Lo pensano in tanti, tra coloro che hanno commentato sotto il tweet diventato virale: ma non faceva prima a memorizzare il codice di procedura civile? Sì perché le penne che vedete in foto, il codice ce lo hanno scritto sopra. Un “lavorone”. Copiare, mica cosa semplice. A postare le immagini di questo piccolo capolavoro di incisione è stata la professoressa Yolanda De Lucchi (@procesaleando) dell’Università di Malaga che su Twitter ha raccontato di aver ritrovato in un cassetto le Bic sequestrate anni fa a uno dei suoi studenti. Il commento della prof? “Che arte”. La domanda è una: meglio studiare o mettersi con pazienza a fare questo “lavoro”? Secondo noi di FQMagazine, decisamente la prima. Poi, se uno vuole, può incidere il suo sapere su una penna e conservarla.

Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria que confiscamos a un alumno hace unos años: el derecho procesal penal en bolis bic. Que arte! #laschuletasnosoncomoantes pic.twitter.com/3J4LMn0RQF — Yolanda De Lucchi (@procesaleando) October 5, 2022