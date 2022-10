Non è una crisi di coppia, solo un tatuaggio sbiadito. Così si potrebbe riassumere l’ennesimo gossip su Victoria e David Beckham. I due attraversano una nuova bufera? E perché dovrebbe essere così? Ebbene, tutta colpa di un tatuaggio. La designer aveva le iniziali del marito tatuate sulla mano. Ma qualche settimana fa è apparsa in pubblico senza: la mano “pulita”. E gli appassionati di gossip hanno dedotto (nel gossip si fa così, “si deduce”) che il messaggio fosse chiaro: David addio. “Li ho fatti molto tempo fa e non erano particolarmente fini. I miei (tatuaggi, ndr) erano solo un po’ spessi e sanguinavano un po’ e non erano così belli. Non significa niente di più di questo“. Parola di Victoria. Che ha fatto i tatuaggi quando non era icona di stile nel mondo con la sua linea di abiti e accessori e ora, semplicemente, si è accorta che non andavano d’accordo con ‘la nuova immagine’.