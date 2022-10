Dopo tanti anni condivisi insieme abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”: questo l’annuncio social con in quale Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato la fine del loro amore, dopo 9 anni. E ora secondo il sito di gossip The Pipol, per la sorella di Chiara Ferragni ci sarebbe un nuovo amore. Si tratterebbe dell’attore Alvaro De Juana, 19 anni e uno dei nuovi volti dell’acclamata serie spagnola Elite. Le tracce di questa frequentazione sarebbero social e non solo: lei si trova a Madrid, dove vive lui. Certo, Madrid è grande e il gossip va veloce. Occorre attendere per sapere se c’è qualcosa di vero nella prensunta nuova storia tra Ferragni e l’attore, 10 anni più giovane.

