Non solo contenuti “hot”. OnlyFans, infatti, permette di guadagnare soddisfacendo i più bizzarri desideri degli abbonati. È il caso di Antonia Graham. Come riportato dal Sun, la 26enne britannica riesce a guadagnare anche 10.000 sterline al mese mangiando. Sì, mangiando senza limiti e spesso cibi molto grassi. Insomma, non proprio un bell’esempio ma che, evidentemente, a molti piace. Sì perché i fan si abbonano e le inviano soldi via donazioni affinché lei possa continuare a farlo e loro a guardarla. Pare che tutto sia iniziato lo scorso aprile, quando Antonia ha pubblicato una clip su TikTok, diventando virale. Una settimana dopo, la ragazza è passata dall’essere una casalinga a una “creator”, guadagnando migliaia di sterline mangiando hamburger, patatine o pizza. Così Antonia, mamma di tre figli, ha acquisito popolarità tanto che adesso conta 424 mila follower e 14.6 milioni di ‘mi piace’ su Tiktok e 27 mila follower su Instagram. Lei sostiene che mangiare davanti alla telecamera le abbia insegnato ad amare il proprio corpo. “Ho lottato enormemente con il mio peso fino all’anno scorso poi un mio video è diventato virale – ha raccontato Antonia alla popolare testata britannica – . Stavo solo facendo una battuta sul mio peso e ha raggiunto milioni di persone. Insieme agli haters sono arrivati migliaia di commenti di donne che assomigliavano esattamente a me e avevano trovato pace nel mio video e nel fatto che non fossero le sole con questo aspetto”. Poi Antonia ha aggiunto: “Nei commenti, qualcuno mi ha anche suggerito di provare a mangiare davanti alla telecamera e da lì sono stata risucchiata nel mondo del feederismo (eccitarsi nel vedere qualcuno, solitamente il partner, che prende peso, ndr). I miei clienti vogliono vederti mangiare, crescere e aumentare di peso. Mangio principalmente fast food come McDonald’s e KFC e di solito abbastanza da sfamare una famiglia in una sola volta. Sono circa 3.000 calorie a pasto e questo mette sicuramente a dura prova il corpo”. Infine ha concluso: “Mi è stato chiesto di mangiare tre grandi pizze in una sola seduta! Ho dovuto declinare perché anche io ho un limite. Per un video personalizzato posso chiedere fino a 10 sterline al minuto e lavoro solo il lunedì e il venerdì, ma posso permettermi il lusso di prendere qualche giorno libero. Lo faccio quando ho bisogno di soldi, più o meno arrivo a £ 10.000 al mese, mentre alcune persone nel settore ne guadagnano oltre £ 30.000″. Non è la prima volta che si sente parlare di qualcosa del genere. Quando il mondo delle perversioni e quello del web si incontrano, i risultati possono essere piuttosto stravaganti e non necessariamente ‘piccanti’. Un altro esempio affine potrebbe essere quello di Youtubo anche io, compianta star di YouTube diventato celebre grazie ai video ‘Mukbang’, ovvero quella pratica (molto popolare in Corea del Sud) di strafogarsi di cibo di fronte ad una webcam accesa. Difficile capire cosa ci sia dietro a questi desideri, solo un professionista può spiegarlo. Approfondiremo questa tematica qui, su FQMagazine.