Divertente, (auto)ironico ed originale. Lo youtuber calabrese Omar Palermo, in arte YouTubo anche io, è morto il 18 agosto all’età di 42 anni. Era divenuto celebre sul web per i suoi video (da non imitare) in cui mangiava enormi quantità di cibo. Stando a quanto dichiarato da un altro youtuber, Giorgio Sciacca, Omar era ricoverato in una clinica di Cosenza, sembra a seguito di una caduta: “Stava facendo riabilitazione. Stava andando bene: era dimagrito ben 55 kg. Purtroppo il destino è così: non è successo quando mangiava e faceva quei video ed è successo adesso mentre era in una clinica e si stava prendendo cura di se stesso. È morto a causa di un infarto“, ha detto lui riferendo alcune notizie riportate da un cugino di Omar e confermate poi da numerosi giornali locali.

Da diversi mesi era sparito dalla circolazione e a preoccuparsi erano stati anche i numerosi fan (il suo canale conta 563mila iscritti e alcuni video arrivano fino a 4 milioni di visualizzazioni). YouTubo anche io raccontava anche episodi familiari e ogni tanto si lasciava andare a qualche battuta comica con la quale intratteneva la propria community. La sua parlata, lenta e talvolta arricchita da termini grottescamente elevati, continuerà a risuonare nelle orecchie di chi è riuscito ad apprezzarlo senza cadere nella volgarità e nella cattiveria gratuita talvolta perpetrata nei suoi confronti dai cosiddetti “haters”. Le esequie saranno il venerdì 20 agosto alle ore 11 nella chiesa di San Bartolomeo nel centro storico di Rossano (Cosenza).