Si intitola A Haunting In Venice e di giallo si tratta. Un film giallo che si annuncia maestoso. Perché è tratto da un romanzo meno conosciuto ma sempre straordinario di Agatha Christie (Poirot e la strage degli innocenti – Il giallo Mondadori). E perché al cinema Poirot avrà di nuovo la faccia di Kenneth Branagh. Nel cast, stellare, c’è anche Riccardo Scamarcio che secondo i rumors in queste ore è volato a Londra proprio per la pellicola adattata per il grande schermo da Michael Green. Insieme all’attore italiano e a Branagh-Poirot ci sarà anche Jamie Dornan. Inutile dire che attese per la pellicola sono molto alte: d’altra parte con Venezia, Poirot e una seduta spiritica a fare da cardini della storia non si può non avere la curiosità di andare a vederlo nelle sale.