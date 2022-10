Il Cancelliere dello Scacchiere (il ministro dell’economia britannico, ndr) Kwasi Kwarteng si è dimesso a 40 giorni scarsi dalla nascita del nuovo governo guidato da Liz Truss. Il passo indietro arriva dopo la bufera politica e finanziaria alimentata in queste settimane dalla “mini manovra di bilancio” d’impronta iper liberista – contenente tagli miliardari di tasse in deficit malgrado l’inflazione, la crisi globale e l’ascesa dei tassi – annunciata in Parlamento il 23 settembre. Un piano che, anche a causa dell’incertezza sulle coperture, aveva innescato una violenta reazione dei mercati costringendo la Bank of England ad intervenire a sostegno di sterlina e titoli di Stato e dando vita ad un pericoloso braccio di ferro tra autorità politica e monetaria. Il cancelliere dello Scacchiere incontrerà a breve la premier, alle 15 è prevista una conferenza stampa. Kwasi Kwarteng è tornato nella notte da Washington, dove si trovava per le riunioni del Fondo monetario internazionale, anticipando di un giorno il rientro.

Ieri il quotidiano britannico Times aveva dato conto di un crescente malumore nel partito conservatore verso la premier. Liz Truss ha partecipato la scorsa settimana ad un incontro Comitato dei sostenitori dei conservatori. Il suo intervento è stato giudicato “disastroso” e l’umore tra i colleghi di partito “plumbeo”. In base alle regole del partito la premier ha “diritto” a non essere messa in discussione per almeno 12 mesi. Normalmente una sostituzione della leadership viene attivata quando il 15% dei parlamentari conservatori scrive al presidente del Comitato esprimendo la sua sfiducia. Un parlamentare interpellato dal Times ha affermato che “Se si votasse raggiungeremmo la soglia per un voto di sfiducia in un paio d’ore”.