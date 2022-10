Il senatore dem Pier Ferdinando Casini ha definito un’operazione “demenziale” quanto accaduto oggi al Senato riguardo ai voti provenienti dall’opposizione per l’elezione di Ignazio La Russa. “E’ stato terribile”, ha esordito parlando con la D’Elia, Misiani e Camusso prima dell’inizio della manifestazione per il popolo iraniano davanti l’ambasciata a Roma. “Anche perché così si dimostrava che non c’erano i numeri della maggioranza – ha continuato -. Questa operazione potevo capirla più avanti. E’ stato demenziale”. Non è chiaro se le sue parole erano rivolte a Renzi o Calenda ma è chiara la sua posizione.