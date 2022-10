Angela Lansbury è morta ieri, martedì 11 ottobre, all’età di 96 anni. L’attrice avrebbe compiuto i 97 anni tra 4 giorni. Nota al grande pubblico per essere stata per decenni la detective di Cabot Cove, “La signora in giallo”, Angela è stata in grado di appassionare intere generazioni con il suo spiccato umorismo e la sua intrigante abilità nel risolvere i casi. Immancabile in ogni episodio della serie cult il suo tailleur in pieno stile britannico e la borsetta al collo, con tutto l’occorrente per trovare le tracce dei delitti. Non solo gialli nella carriera di Angela. Lansbury è stata una vera “Disney Legend”. Ricorderete tutti il suo ruolo da protagonista nella pellicola “Pomi d’ottone e manici di scopa”, diretto da Robert Stevenson nel 1971. Il film ricalca la storia di “Mary Poppins” e c’è pure lo stesso attore, David Tomlinson. Ci sono tante altre apparizioni della Lansbury nell’archivio Disney, da “La signora dei palloncini” al più recente “Il ritorno di Mary Poppins”. Durante la promozione di “Pomi d’ottone e manici di scopa” Lansbury dichiarò: “Come Miss Price, ero in Inghilterra quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Mia madre mi offrì la possibilità di essere evacuata da Londra per andare in un collegio di campagna oppure di rimanere a studiare recitazione a casa. Scelsi quest’ultima opzione senza esitazione.” L’attrice infatti scappò negli Stati Uniti lasciando l’Inghilterra a bordo di una delle ultime navi insieme ai fratelli e alla madre. Una voce bellissima quella di Angela che, tra doppiaggio e teatro, ancora oggi tiene compagnia a tantissimi bambini e adulti. Per chi non lo sapesse, Lansbury ha dato vita come doppiatrice alla teiera “Mrs Potts” in “La bella e la bestia” del 1991 (cantando anche la canzone dei titoli di coda) e all’imperatrice madre in “Anastasia” del 1997. “Ho recitato a lungo gli sceneggiati radiofonici e credo sia stato un allenamento estremamente utile. Vedo Mrs. Bric un po’ come Mrs. Bridge, la cuoca di Su e giù per le scale che fu impersonata da Angela Baddeley”. E ancora: “L’ho tenuta molto presente nella mia mente ed anche nelle mie orecchie. Non potevo usare la sua voce stridula però potevo prendere ad esempio il suo modo di fare, l’orgoglio che prova per il suo lavoro, il suo senso di giusto e dell’ingiusto”. Non solo quindi doppiaggio ma anche canzoni: “Negli abissi del mare” (in originale “The Beautiful Briny”), “Supercallimagic-extramotus” (Substitutiary Locomotion) o la celebre “Portobello Road”. Numerosi anche i premi e i riconoscimenti che la celebre attrice ha ricevuto nel corso della sua carriera. Da Grammy’s e Oscar fino alla nomina di Dama da parte della Regina Elisabetta II nel 2014 (scomparsa a qualche mese di distanza da Angela). Lei commentò, emozionata: “Incontrare la Regina in circostanze come questa è un evento raro e piacevole. Sono molto felice”. E il 30 novembre 1995 Angela diventò a tutti gli effetti una “Disney Legend”: ancora oggi è possibile ammirare davanti al cinema dello Studios di Disney il calco delle sue mani. Nel 1945 Angela si sposò con Richard Cromwell. Il matrimonio però terminò solamente dopo un anno, quando lei apprese la bisessualità del marito. Nel 1949 si risposò con Peter Shaw dando alla luce Anthony Pullen nel 1952 e Deirdre Angela nel 1953. Il primogenito è diventato produttore e regista e ha diretto numerosi episodi de “La signora in giallo” mentre Deirdre ha sposato un italiano ed ha aperto un ristorante a Los Angeles. Siamo giunti all’ultimo episodio. Arrivederci Angela, buon lavoro nella tua nuova Cabot Cove.