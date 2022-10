Scintille tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona durante l’ultima puntata di Cartabianca, andata in onda martedì 11 ottobre su RaiTre. Il motivo della diatriba? Il Partito Democratico. Secondo lo scrittore, il PD dovrebbe rinnovarsi dal basso cambiando anche il gruppo dirigenziale, ancor prima di pensare a un nuovo nome: “Io sono di sinistra – afferma Corona – ma alcune proposte del centro destra mi trovano a favore. La politica non è una squadra di calcio. Bisogna cancellare di sana pianta questo vecchio PD. Vogliono cambiare nome, ma rimangono gli stessi. Fate proposte nuove, coraggiose, gli altri vanno messi nelle retrovie”. La replica della Berlinguer non è stata molto gradita dallo scrittore che ha tuonato: “Ferma, Bianchina, ferma. Chiuda il becco!”. La conduttrice ha risposto con fermezza: “Lei a me chiuda il becco non lo dice, lo chiuda lei!”. Niente da fare, l’opinionista ha alzato ancora di più i toni della discussione: “È inutile che lei difenda una sinistra che si è dimenticata degli operai”. “Altri tempi”, ha replicato la conduttrice. Nuovamente interrotto, Mauro Corona ha fatto ricorso a un ‘trucco’ più volte usato: “Guardi, allora parli lei e me ne vado”. “Fossi in lei non me ne andrei”, ha ribattuto infastidita della padrona di casa. “Non ho voglia di diventare ridicolo a causa sua”, controbatte l’opinionista. Come è andata a finire? La conduttrice ha riportato la calma: ““Questa sera l’ho salvata proprio in extremis, perché lei non conosce il passato”. Infatti, quanto accaduto nell’ultima puntata di Cartabianca è stato un déjà-vu per molti telespettatori. La situazione che si è creata ha riportato alla mente quanto accaduto qualche anno fa, quando le frasi che Corona rivolse alla Berlinguer portarono a una sorta di “esilio dalla Rai” dello scrittore stesso. Solo con la fermezza della Berlinguer e dopo una lunga battaglia si riuscì a far ritornare Corona al suo ruolo di opinionista nella trasmissione del martedì sera di Rai 3.