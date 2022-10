C’è un nuovo scandalo a corte che infiamma il gossip aristo-chic europeo e la vera novità è che i protagonisti non sono i Windsor bensì i Glücksburg di Danimarca. Tutto è cominciato pochi giorni fa, quando l’iconica regina Margrethe II – 82 anni portati con stile, devozione assoluta alla corona e profilo basso – ha comunicato una decisione storica che ha lasciato gli esperti di royal affair senza parole: la monarca ha infatti annunciato di voler togliere i titoli di Altezza Reale a quattro dei suoi nipoti, ovvero i principi Nikolai (23), Felix (20), Henrik (13) e Athena (10), nati dai due matrimoni del suo secondogenito, il principe Joachim.

“Sua Maestà la Regina desidera creare le condizioni perché i suoi quattro nipoti siano in grado di plasmare la propria vita con maggiore libertà, senza essere vincolati a considerazioni speciali e doveri che un’affiliazione formale con la Casa Reale di Danimarca imporrebbe loro, come istituzione”, si legge nel comunicato diffuso per motivare la scelta della regina, che siede sul trono da cinquant’anni. Tradotto in altre parole: i quattro nipoti non avranno più alcun ruolo e alcun dovere. Ufficialmente sembra una scelta motivata dall’obiettivo di arrivare ad una monarchia più snella e con un peso minore sulle spalle dei contribuenti (come aveva già fatto Elisabetta II e come farà in maniera ancora più energica Carlo III, in Gran Bretagna), ufficiosamente dietro una decisione così drastica c’è invece il tentativo di “punire”, o forse semplicemente ridimensionare, il principe Joachim. A far scoppiare la bomba è stata la rivista spagnola Vanitatis Elconfidentcial, secondo cui quest’ultimo avrebbe preso una “sbandata” per la cognata, la principessa Mary: la chiacchieratissima futura regina – originaria dell’Australia – è sposata con il principe Frederik, 54 anni, erede al trono con il quale ha avuto quattro figli, ed è considerata una delle più influenti aristocratiche (pur non avendo un goccio di sangue blu) della nuova generazione. Da palazzo non è trapelato alcun commento ufficiale e neppure una smentita e questo ha fatto dilagare il gossip, finito in pochi giorni su tutti i principali siti del mondo.

E già si sprecano altri dettagli, come quelli sulla foto scattata in una serata di gala, che ritrae il principe Joachim “in un momento di ubriachezza” mentre cerca di baciare la principessa Mary. Parliamo di uno scatto uscito nel 2019 su una rivista scandalistica svedese, mentre fu la stampa danese a scrivere – già nel 2004 – quanto Joachim fosse profondamente innamorato di sua cognata. “Non ha aiutato il fatto che nel 2007 abbia annunciato il suo fidanzamento con una ragazza francese (la principessa Marie) con lo stesso nome e una sorprendente somiglianza fisica”, ricorda oggi Vanitatis Elconfidentcial, rivelando che in passato la regina provò a disinnescare lo scandalo con una vera e propria campagna mediatica che dimostrasse come tra le due cognate non ci fosse alcun problema. Fu un mezzo disastro, tanto che ciclicamente si è tornati a parlare della “faida a corte” tra i due fratelli, non meno litigiosi di Harry e William, fino all’epilogo del trasferimento a Parigi di Joachim e della moglie Marie, nel 2020. “Non siamo sempre noi che decidiamo. Penso che sia importante che il mondo lo sappia”, disse Marie ad un giornalista che le chiese il motivo del trasferimento in Francia. Come a dire che la regia di questa decisione era di altri, probabilmente della stessa regina Margrethe, che poche settimane fa avrebbe pesantemente litigato con Joachim, messo a conoscenza della scelta di togliere i titoli principeschi ai quattro figli solo a cose fatte.

Dal prossimo gennaio, dunque, i quattro nipoti della sovrana diventeranno conti e contesse e saranno conosciuti come Sua Eccellenza, non più come Sua Altezza Reale. Una decisione che Joachim e la moglie Marie hanno definito scioccante, tanto più che i ragazzi si sono sentiti “ostracizzati” e “puniti” dalla famiglia reale. Il principe ha raccontato ad un giornale danese di aver avuto solo cinque giorni per spiegare ai figli quanto sarebbe accaduto ma il capo ufficio stampa della casa reale ha smentito questa versione. Nella stessa intervista, la principessa Marie ha inoltre confermato le voci sulla faida tra fratelli e cognate, dicendo che i rapporti tra lei e il principe Joachim con il principe ereditario Frederik e Mary sono complicati. Lo scandalo è solo all’inizio.