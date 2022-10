Qual è il motivo per la separazione, e il probabile divorzio, tra Gisele Bundchen e Tom Brady? I giornali statunitensi non parlano d’altro. La 42enne modella di origine brasiliana è oramai lontanissima da quello che fino a poco tempo fa era il suo inseparabile maritino, il 45enne quarterback di football americano, Tom Brady. Due figli – uno di 14 anni e l’altra di 9, più il terzo avuto da Brady con la ex attrice Bridget Moynahan, una dieta vegetale draconiana per rimanere in forma e non abbuffarsi oltre i 40 anni, la coppia più bella degli Stati Uniti non è più tale. E secondo diversi insider della NFL la lite tra i due non è iniziata ieri o l’altro ieri, ma è sempre stata attizzata dalle insoddisfazioni di entrambi nonostante l’immagine da famiglia sorridente e di successo stampata ai quattro angoli di social. C’è chi come Pagesix.com punta tutto sulla causa scatenante legata all’impegno di Brady mai domo sul campo e del fastidio provato da Gisele che si, ama i bimbi follemente, ma che di una vita del genere si è, modello Sandra Mondaini, stufata assai.

Quando nel 2020 Brady aveva ricominciato a giocare nei Tampa Bay Buccaneers, dopo un anno sabbatico e diciannove ai New England Patriots(6 Super Bowl vinti e cinque volte Mvp ndr), Gisele si era parecchio adirata e aveva ricominciato a spron battuto a lavorare lasciando il ruolo di “mammina del focolare” al Brady guerriero del football. Era stato lo stesso asso sportivo a raccontare nel 2020 questi gravi dissapori in una puntata dello show di Howard Stern. “Non era soddisfatta del nostro matrimonio. Mi chiedeva di cambiare. Diceva: questa scelta ovviamente funziona per te. Funziona tutto per te. Ma non funziona per me”. Allo stesso tempo c’è anche una fetta di testate, tra cui Radaronline, che sostengono l’altra possibile causa di rottura: il sesso. Ovvero Brady non era proprio dio tra le lenzuola come invece lo era sul campo. E Gisele proprio non l’avrebbe mandata giù. Tra l’altro l’affascinante modella è stata avvistata da Tmz transitare in tuta e felpetta mentre entra dalla sua guida spirituale in Florida, dove i due abitano dividendosi appunto tra il campo di allenamento di Tampa e la loro abitazione (tre le decine di proprietà che possiedono) a Miami.