“Non dico nulla però buttare me**a su di me no”. Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, commenta su Instagram il lungo segmento che il Grande Fratello Vip ha dedicato alla showgirl e al caso Mark Caltagirone nella puntata del 10 ottobre. Alfonso Signorini ha infatti sviscerato la vicenda che nel 2019 ci ha regalato le ultime grandi gioie prima che il mondo cambiasse per sempre. Eravamo felici e non lo sapevamo, si usa dire. Come dimenticare le serate intere a seguire gli ultimi, folli aggiornamenti sul “Prati gate” nei programmi tv più disparati, da Live non è la d’Urso a Verissimo e persino Non è l’arena? Ieri sera abbiamo avuto modo di ripercorrere la famigerata storia, anche se a distanza di 3 anni non resta nemmeno più il divertimento scatenato da cotanto trash, ma solo tanta, infinita tristezza per tutti i protagonisti coinvolti.

Pamela Prati, sguardo quasi sempre fisso a terra probabilmente per cercare un’intenzione seriosa che desse credibilità alla propria versione, ha ricordato le tappe della sua inesistente storia d’amore con Mark Caltagirone, l’uomo che avrebbe dovuto sposare senza averlo praticamente mai visto in faccia, anche se “interagivo con lui sempre, sempre, parlavo con lui tutte le notti, dormivo con lui, col suo respiro…”. Tra i momenti più alti del blocco dedicato alla showgirl c’è sicuramente il video inedito che mostra la Prati festeggiare – da sola, su quello che sembra essere un terrazzo – il compleanno di Sebastian, uno dei due presunti figli di Mark. “Seba ciao, stasera è il tuo compleanno, sono emozionata, ti voglio dire che sei un bambino veramente speciale e non vedo l’ora di abbracciarti. Ti amo da morire. Questa è la torta che ho fatto fare per te, al mio 3 spegnerò io le candeline e tu dovrai esprimere un desiderio”. Come commentare questo capolavoro dell’assurdo? Con la stessa espressione della diretta interessata nel momento in cui ha rivisto quelle immagini.

Sarà che il caso Caltagirone è stato portato avanti per un’ora di trasmissione, sarà che Signorini ha più volte dipinto la Prati come vittima di questa truffa, ma Sonia Bruganelli è esondata “come un fiume che esonda” (cit. di venturiana memoria): “Tutti abbiamo vissuto delle cose sulla nostra pelle ma non ci andiamo mesi e mesi a guadagnare i soldi in televisione”. Pronta la replica della Prati: “Non ho guadagnato niente”, ma l’opinionista non si è dimostrata convinta: “Ma su, ma dai, andavi gratis, per la gloria, Pamè…”. Sebbene il nome della Michelazzo, una delle due ex agenti della Prati che avrebbero architettato la truffa amorosa, non sia mai stato fatto nel corso della puntata, è stata lei stessa a commentare quanto visto in tv, probabilmente perché sentitasi tirata in ballo: “Non dico nulla però buttare me**a su di me no. Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca, io sono io! Punto. Dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu. Ciao”.