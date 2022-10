Non accenna a placarsi il clamore suscitato dal caso di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip. Questa volta a parlare è la ex fidanzata Maryanna Bosis, la quale avanza l’ipotesi che il volto di Bim Bum Bam stia enfatizzando la propria situazione per tornare a lavorare in tv. Se l’anno scorso a tenere in piedi il reality di Canale 5 è stato l’amore libero di Alex Belli e Delia Duran, questa volta il programma scomoda il delicatissimo tema della salute mentale pur di alimentare il racconto dentro e fuori la casa di Cinecittà. Nella puntata in onda il 10 ottobre Bellavia ha mandato un videomessaggio ai compagni d’avventura e ha fatto sapere come le persone incontrate per strada gli stiano dimostrando grande affetto e solidarietà. In queste ore, però, la sua ex fidanzata Maryanna Bosis ha rilasciato un’intervista a TuoMagazine.com nella quale getta un’ombra sulle reali intenzioni di Bellavia, che si starebbe muovendo ben conscio delle dinamiche televisive.

LE RIVELAZIONI DELL’EX FIDANZATA – Resosi conto che la storia con Pamela Prati non sarebbe decollata, Marco Bellavia avrebbe deciso di passare all’attacco in un altro modo: “Sa perfettamente che ci sono due modi per attirare l’attenzione del pubblico televisivo su di sé ed andare avanti nel reality di Canale 5. Uno è avere una storia d’amore importante, che appassiona i fans e che fa parlare, l’altro impietosire con le proprie fragilità. E lui lo sa benissimo” ha fatto sapere la Bosis. “Non credo che Pamela possa piacergli veramente, ma era la storia perfetta e lui – che, ribadisco, ha fatto tv per tanto tempo – lo sa benissimo. Vedendo che la storia non decollava si è spaventato […] quindi è passato al piano B: a vedere quello che si è scatenato, è innegabile che lui non in modo bello, abbia ottenuto nuovamente l’attenzione che da tempo il mondo della tv non gli dava più”.

Stando alle parole della ex fidanzata, Bellavia non avrebbe mai digerito il fatto di essere stato messo alla porta dal mondo della tv per tanti anni, al punto da aver “sempre progettato il suo rientro”. Ecco perché ora starebbe spingendo il piede sull’acceleratore sparando tutte le cartucce possibili: “Ora, non dico che lui non sia una persona fragile, lo è. Ma ripeto, credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare […] Per lui, in questo senso, il GF è una grandissima rivincita. Sa benissimo di giocarsi tutte le sue possibilità, senza esclusione di colpi”.

LA STORIA TRA MARCO BELLAVIA E MARYANNA BOSIS – Marco e Maryanna sono stati fidanzati dal 2016 al 2020, ma anche dopo la rottura hanno mantenuto i contatti e hanno continuato a vedersi di tanto in tanto. Ora che è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip le cose tra di loro sarebbero cambiate. Ecco che cosa ha raccontato la Bosis a tal proposito: “L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda. Ha aggiunto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo […] Scusate ma non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio…”.