George Clooney e la moglie Amal Alamuddin sotto scacco dei figli Ella e Alexander. Ospite di Cbs Mornings, la coppia ha rivelato questo aneddoto familiare, spiegando come – complici forse anche le lunghe vacanze che trascorrono in Italia, sul lago di Como – ormai i loro figli gemelli sappiano parlare a perfezione l’italiano. Cosa che non vale per loro: “Gli abbiamo insegnato l’italiano – ha detto l’attore – ma noi non parliamo italiano. Li abbiamo armati di una lingua con cui possono farci del male. E noi non sappiamo davvero cosa dicono”. Ella e Alexander sono nati nel 2014 e hanno quindi 8 anni: non ci sono molte loro foto in giro, dal momento che i genitori stanno molto attenti a tenerli lontano dai riflettori.