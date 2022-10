“Giorgia Meloni manterrà il suo no al reddito di cittadinanza? Credo di sì perché lei è sempre stata coerente. Spero che la Meloni si disfi di questo reddito di cittadinanza, non esiste che un ragazzo di 18 anni grande e grosso rimanga sul divano e non vada a lavorare. Basta”. Sono le parole pronunciate a “Giletti 102.5”, su Rtl, da Flavio Briatore che si lancia contemporaneamente in un durissimo attacco a Giuseppe Conte e in lodi sperticate nei confronti di Giorgia Meloni.

L’imprenditore dice la sua sulla misura voluta dal M5s: “Il reddito di cittadinanza è sbagliato, deve essere rifatto. È giusto aiutare della gente malata o paralizzata che non può lavorare. Ma non puoi avere ragazzi di 23 o di 24 anni che stanno a casa in un Paese che vive di turismo. Era da sospendere nel mese di aprile e riprendere a ottobre. Abbiamo protetto una fascia di gente che poteva lavorare benissimo portando un disguido enorme a tutte le attività commerciali, perché quest’estate nessuno ha trovato personale. I ragazzi – continua – prendevano 600 euro al mese con il reddito di cittadinanza, poi 600 euro al mese di nero ed ecco lì che erano belli tranquilli. C’è anche da dire che i ragazzi di adesso, a differenza di quelli della nostra generazione, vogliono molto più tempo libero. Quando fanno i colloqui coi nostri manager, la prima roba che chiedono è: ‘Non vogliamo lavorare il weekend’. Nei nostri colloqui su 1000 ragazzi convocati, credo che ne abbiamo presi 6 o 7”.

Briatore ripropone la retorica del “voto di scambio al Sud”: “Quello che ha fatto Conte nel Sud per me è uno scandalo, un qualcosa che non dovrebbe succedere in un Paese normale. Basta vedere le percentuali ottenute al sud e capisci bene che è assolutamente un voto di scambio: noi ti diamo i soldi e tu mi voti. Abbiamo visto che ci sono stati degli infiltrati, mafie e contromafie, eccetera. È stato fatto coi piedi e gestito malissimo. C’erano i navigator che dovevano trovare i posti di lavoro, sono affondati anche loro. È tutto uno scandalo”.

Elogi sviscerati alla leader di Fratelli d’Italia: “Secondo me farà un governo forte e credibile, lei si sta impegnando molto. L’importante è che scelga delle persone brave perché per gestire questo Paese abbiamo bisogno di persone brave e di tecnici. Sarà obbligata a mettere qualche politico da qualche parte ma l’importante è che ci sia una struttura forte dietro di lei. Io credo che si stia impegnando molto e sono molto molto molto convinto del fatto che ce la farà”.