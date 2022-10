Salta la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show a causa di una indisposizione di Maurizio Costanzo. Come fa sapere TvBlog, il giornalista e conduttore non si è sentito bene e non si è dunque fatta la registrazione (prevista per venerdì 7 ottobre nel pomeriggio). Lo stesso Costanzo ha, per fortuna, rassicurato tutti: “Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo, sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre ma niente di grave, il frutto della stagione. Per questa ragione andrà in onda un meglio di del Maurizio Costanzo Show con i momenti più significativi del programma. Poi tutto passerà e dalla settimana prossima torneremo a incontrarci, stavolta non dal salotto di casa mia ma dal teatro Parioli”. Gli ospiti previsti erano Urbano Cairo, Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi e Patty Pravo. “Tutti sono stati avvertiti per tempo e non sono quindi recati al teatro Parioli a Roma”, storica location dell’amato programma di Canale5. La puntata doveva andare in onda venerdì 7 ottobre in seconda serata.