Siamo al Rogers Centre di Toronto, partita di baseball: Toronto Blue Jays e i Boston Red Sox. Si sa che oltreoceano c’è l’uso di rendere un match il contesto ideale per fare proposte di matrimonio, rigorosamente inquadrati dalle telecamere e proiettati nei maxischermi. Ebbene, la cosa è successa anche al Rogers Centre. Anzi, quasi successa. Perché il ragazzo ha fatto tutto quello che si fa nel caso di una seria e ponderata proposta: si è inginocchiato, ha tirato fuori una scatolina blu e l’ha offerta alla fidanzata. Solo che dentro non c’era alcun anello ma una caramella gommosa. Come l’ha presa lei? Male. Ha dato uno schiaffone al compagno e se n’è andata. Inutile dire che il video è diventato virale.