Per tutti gli appassionati della serie cult Boris è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia. Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della nuova stagione, che debutterà il 26 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming con tutti gli episodi. L’attesissima serie comedy è stata scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Boris 4 è una serie originale italiana ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle.