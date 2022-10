Alla vigilia della direzione nazionale del Partito democratico, in programma oggi, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (indicato da molti come il prossimo, probabile, segretario dei dem), a margine di una iniziativa in viale Aldo Moro, a Bologna, ha fatto il punto sulla situazione del partito: “Dico no allo scioglimento del Pd: cosi sarebbe un regalo alla destra. Nonostante gli errori fatti, siamo il secondo partito in Italia dopo Fratelli d’Italia e di gran lunga il primo nel campo dell’opposizione”.