La triste vicenda di Marco Bellavia – il concorrente del GFVip7 che ha lasciato la Casa dopo essere stato bullizzato dagli altri inquilini perché affetto da problemi di salute mentale – ha avuto una risonanza mediatica notevole. Testate giornalistiche, blog, pagine web e social ne hanno scritto per giorni e, dopo la puntata del reality andata in onda lunedì 3 ottobre, adesso anche soggetti apparentemente lontani dal mondo della televisione hanno scelto di intervenire. Tra questi anche l’Ordine degli psicologi del Lazio, che ha deciso di aprire un’istruttoria per le frasi pronunciate da Gegia nei confronti dell’ex concorrente Bellavia: “Sono state inviate all’Ordine diverse segnalazioni da parte di privati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un’istruttoria“. Lo riporta l’agenzia Dire. Per chi non lo sapesse, infatti, la comica pugliese risulterebbe iscritta all’Ordine degli psicologi. A rivelarlo era stato lo stesso Alfonso Signorini in diretta su Canale 5, lo scorso lunedì: “Gegia hai detto diverse scemenze, tu che sei iscritta all’albo degli psicologi, poi?”.

A cosa si stava riferendo il conduttore del reality? Innanzitutto l’attrice aveva apostrofato Bellavia con epiteti poco eleganti, invitandolo poi più volte a “stare zitto”. Non solo. Quando Signorini glielo ha fatto notare, Gegia ha cercato di giustificarsi parlando di “pillole”, “deliri di onnipotenza” e “depressione maniacale”. Insomma, peggiorando la situazione. Tanto che lo stesso conduttore ha dovuto interromperla: “Non addentriamoci in questo campo, non è questa la sede. Parliamo di un disagio, di una fragilità psicologica”. La ‘ciliegina sulla torta’? Durante la pubblicità, forse credendo di avere il microfono spento, Gegia ha aggiunto, ancora riferendosi a Marco Bellavia: “Dovevamo tenercelo e sentire le sue ca**ate? E dirgli ‘Bravo tesoro, bravo, bravo’?”.

Nonostante questo, Gegia è ancora dentro la Casa di Cinecittà. Il Grande Fratello Vip, infatti, durante l’ultima puntata ha deciso di squalificare Ginevra Lamborghini per le frasi su Bellavia e di mandare al televoto-flash 4 concorrenti: Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia. Quest’ultima, ottenendo il 4% dei voti, è riuscita a salvarsi, anche se è facile pensare che il pubblico non la premierà nuovamente, nei giorni a seguire. Il malumore nei suoi confronti, infatti, è ancora tanto. Nel frattempo su Twitter l’hashtag #iostoconmarcobellavia continua a raccogliere commenti di supporto per l’ormai ex inquilino della Casa di Cinecittà.